'Слугу' Тищенко заметили в одном из самых дорогих отелей Дубая. Фото

Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко якобы заметили на отдыхе в дорогом отеле Дубая (Объединенные Арабские Эмираты).

Об этом сообщается в Telegram-канале "Темный рыцарь", в котором также опубликовано его фото с ребенком. Речь идет о Rixos The Palm Dubai (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что номер в этом отеле стоит от 1 тысячи долларов в сутки.

"Поздравляем Николая Тищенко с прекрасным отдыхом в Rixos The Palm Dubai, сутки в котором стоят от 1000 долларов. Напоминаем, что эти расходы должны быть внесены в декларацию", – сказано в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы отдыхал на острове Занзибар в Танзании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с отдыха в ОАЭ вернулся глава Конституционного суда Александр Тупицкий. Во время пребывания в Дубае его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее судья подтвердил, что находился за границей, но оправдался, что отдыхал с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимал номер в пятизвездочном отеле.