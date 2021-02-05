"Слуги" в чате предложили ввести сухой закон в Украине. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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'Слуги' в чате предложили ввести сухой закон в Украине. Фото

Депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады 5 февраля переписывались в своем чате, обсуждая, нужно ли в Украине давать гражданам право на оружие.

В ходе дискуссии по принятию законопроекта, которым такое право и предусматривается, некоторые предложили дополнительно ввести сухой закон. Переписку "слуг" засняли и обнародовали журналисты "Букв" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на сегодня в парламенте подготовлен к рассмотрению проект закона №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах", а вместе с ним и №4336-1, который предусматривает внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для реализации положений упомянутого закона.

По мнению журналистов, которые подсмотрели в телефоны "слуг", именно этот документ стал предметом дискуссии нардепов от монобольшинства. Так, в переписке один из них поинтересовался мнением коллег: "Не кажется ли, что оправдание права на оружие и самооборону является следствием невыполнения полицией функции по противодействию преступности?".

Переписка "слуг"

В ответ депутат Никита Потураев (против которого наряду с другими "слугами" в РФ ввели санкции) возразил, что "полиция защищает от преступников все общество", и "если кого-то убивают, а полиция не успевает приехать, то в этом ее вины нет".

"Для того, чтобы защитить каждого, нужно к каждому приставить персонального полицейского или охранника. А это только наши коллеги из ОПЗЖ себе могут позволить. Да и то не все", – добавил он.

Переписка депутатов от "Слуги народа"

Он же и предложил своим коллегам внести проект сухого закона. По его мнению, это нужно для предотвращения аргументов по поводу связи между доступом украинцев к оружию и "пьяными разборками".

Переписка "слуг" в чате

"Михаил Сергеевич Горбачев на этом плохо закончил, но, возможно, времена изменились – кто знает?" – поинтересовался Потураев.

Ему напомнили, что среди функций полиции также есть "противодействие преступности", в том числе и "незаконному обороту оружия".

Переписка нардепов от СН

Глава фракции СН Александр Корниенко предложил коллегам "сделать Zoom-дебаты по оружию" на следующей неделе. Ему ответили, офлайн они не смогут передать атмосферу" и предложили "собраться очно".

Переписка "слуг народа"

Добавим, что законопроект об обращении гражданского огнестрельного оружия предусматривает: установление категории такого оружия; введение удостоверения на него для владельцев (по аналогии с удостоверением водителя); на каждую единицу оружия внедряется техпаспорт. Кроме того, документ определяет, кто может стать владельцем оружия. Предусмотрено также создание Единого государственного реестра гражданского оружия.

"Слуги" в чате предложили ввести сухой закон в Украине. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на заседании ВРУ журналисты засняли переписку нардепа Юлии Тимошенко и главы ОПУ Андрея Ермака, в которой политик приглашала его в гости, чтобы "продолжить разговор". Позже Тимошенко объяснила "теплую" переписку с Ермаком.

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