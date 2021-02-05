'Слуги' в чате предложили ввести сухой закон в Украине. Фото

Депутаты от "Слуги народа" во время заседания Верховной Рады 5 февраля переписывались в своем чате, обсуждая, нужно ли в Украине давать гражданам право на оружие.

В ходе дискуссии по принятию законопроекта, которым такое право и предусматривается, некоторые предложили дополнительно ввести сухой закон. Переписку "слуг" засняли и обнародовали журналисты "Букв" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на сегодня в парламенте подготовлен к рассмотрению проект закона №4335-1 "О гражданском оружии и боеприпасах", а вместе с ним и №4336-1, который предусматривает внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс для реализации положений упомянутого закона.

По мнению журналистов, которые подсмотрели в телефоны "слуг", именно этот документ стал предметом дискуссии нардепов от монобольшинства. Так, в переписке один из них поинтересовался мнением коллег: "Не кажется ли, что оправдание права на оружие и самооборону является следствием невыполнения полицией функции по противодействию преступности?".

В ответ депутат Никита Потураев (против которого наряду с другими "слугами" в РФ ввели санкции) возразил, что "полиция защищает от преступников все общество", и "если кого-то убивают, а полиция не успевает приехать, то в этом ее вины нет".

"Для того, чтобы защитить каждого, нужно к каждому приставить персонального полицейского или охранника. А это только наши коллеги из ОПЗЖ себе могут позволить. Да и то не все", – добавил он.

Он же и предложил своим коллегам внести проект сухого закона. По его мнению, это нужно для предотвращения аргументов по поводу связи между доступом украинцев к оружию и "пьяными разборками".

"Михаил Сергеевич Горбачев на этом плохо закончил, но, возможно, времена изменились – кто знает?" – поинтересовался Потураев.

Ему напомнили, что среди функций полиции также есть "противодействие преступности", в том числе и "незаконному обороту оружия".

Глава фракции СН Александр Корниенко предложил коллегам "сделать Zoom-дебаты по оружию" на следующей неделе. Ему ответили, офлайн они не смогут передать атмосферу" и предложили "собраться очно".

Добавим, что законопроект об обращении гражданского огнестрельного оружия предусматривает: установление категории такого оружия; введение удостоверения на него для владельцев (по аналогии с удостоверением водителя); на каждую единицу оружия внедряется техпаспорт. Кроме того, документ определяет, кто может стать владельцем оружия. Предусмотрено также создание Единого государственного реестра гражданского оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на заседании ВРУ журналисты засняли переписку нардепа Юлии Тимошенко и главы ОПУ Андрея Ермака, в которой политик приглашала его в гости, чтобы "продолжить разговор". Позже Тимошенко объяснила "теплую" переписку с Ермаком.