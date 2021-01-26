Тимошенко – в SMS-ке Ермаку: приглашаю вас в гости вечером, обнимаю. Фотофакт

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко пригласила в гости главу Офиса президента Украины Андрея Ермака для того, чтобы "продолжить разговор".

Телефонное общение между политиками во вторник, 26 января, во время заседания Верховной Рады зафиксировал фотокорреспондент издания "Буквы". Также Тимошенко во время sms-общения вспомнила день рождения президента Владимира Зеленского и, вероятно, сравнила его "с национальным праздником" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Из сообщений понятно, что Ермака интересовало, успела ли глава "Батьківщини" поговорить с Сергеем, фамилия которого не указывается.

Та ответила, что уже пообщалась со Русланом Стефанчуком и готова "прояснить ситуацию".

Также на фотографиях видна часть переписки, где Тимошенко пишет Ермаку, что уже вернулась в Киев, и приглашает его в гости. Также она вспоминает день рождения Зеленского и, вероятно, сравнивает его "с национальным праздником".

"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю", – написала Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что нардепу от "Слуги народа", основателю клиники "Борис" и внештатному советнику президента Михаилу Радуцккому пришлось оправдываться за нецензурные высказывания в переписке об одной из кандидатур на должность министра здравоохранения.

А нардеп от этой же партии Елизавета Богуцкая засветила в Раде переписку о "перевороте Порошенко".