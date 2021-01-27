Тимошенко объяснила "теплую" переписку с Ермаком

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко призналась, что будет общаться со всеми представителями действующей украинской власти ради страны.

Так она отреагировала на вопросы о ее SMS-переписке с главой Офиса президента Андреем Ермаком, которую накануне засекли журналисты. Об этом сообщает Pavlovsky News в Telegram-канале.

"Я, как представитель оппозиции, буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию", – подтвердила политик письменный разговор с Ермаком.

По словам Тимошенко, она общается с властью, чтобы "переориентировать ее на работу" на благо Украины. При этом уточнила, мол, будет использовать все возможности для изменения стратегии государства.

"Сейчас Украина отдает ресурсы, возможности, землю и финансы глобальным финансовым спекулянтам, а в стране остаются только долги и бедность", – подчеркнула лидер ВО "Батьківщина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января на заседании ВРУ журналисты засняли переписку Тимошенко и Ермака, в которой политик приглашала в гости главу ОПУ для того, чтобы "продолжить разговор". В конце она отметила, что "обнимает" его.