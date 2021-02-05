Нардепы в Раде собираются заслушать Кабмин и принять закон об электронных трудовых: онлайн-трансляция

На заседании Верховной Рады (ВРУ) 5 февраля народные депутаты снова возьмутся за принятие проекта постановления о национальном плане вакцинации против коронавируса в Украине и закона об электронных трудовых. Примечательно, что рассмотрение этих вопросов нардепы уже вторую неделю откладывают на следующий день.

На этот раз перед сессией в парламенте заслушают членов правительства, в повестке дня значится около 70 законопроектов и постановлений. События из сессионного зала транслирует телеканал "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Во время часа вопросов к правительству министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о результатах проведения карантинных мероприятий, введенных в январе 2021 года, а также о выполнении плана вакцинации населения против СOVID-19.

В частности, он назвал условия введения красных уровней опасности из-за коронавируса в условиях адаптивного карантина. Такие будут вводить в регионах со значительным ухудшением ситуации с заболеваемостью. Также в Минздраве пообещали украинцам портал о вакцинации.

Парламентарии во втором чтении должны рассмотреть проекты законов и постановлений:

№4500 – о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19 (проект депутата от "Голоса" Ольги Стефанишиной подан 21.12.2020, представление Комитета – 21.12.2020);

№3623 – о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме (предоставлен 16.12.2020);

№3132 – о внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета (повторное второе чтение, предоставлен 27.01.2021);

№2390 – о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии) (повторное второе чтение, подан 26.10.2020).

Еще в повестке дня работы ВРУ есть ряд транспортных законопроектов. Они касаются использования световозвращающих элементов участниками дорожного движения и усиления ответственности пешеходов за нарушение ПДД.

Кроме того, нардепы должны принять проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, который ранее был возвращен на повторное второе чтение (предоставлен 17.12.2020).

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