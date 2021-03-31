'Слуги' поехали на Прикарпатье 'спасать' Вирастюка и заявили о давлении на членов ОИК

Нардепы фракции "Слуга народа" поехали на Прикарпатье следить за довыборами в Раду, на которых принимает участие их кандидат Василий Вирастюк. Сообщают о давлении на членов окружной избирательной комиссии.

Об этом OBOZREVATEL рассказала с места событий нардеп Роксолана Пидласа. Также известно, что на округ поехали председатели партии и фракции, а также 20 народных депутатов.

"Мы сейчас в Надвирной. Провели встречу с Зеновием Андрийовичом и Василием Вирастюком, главой РДА. Основная цель сейчас - восстановление работы ОИК, чтобы она снова начала принимать протоколы с участков. К сожалению, исчез глава ОИК, а новый не приступает к работе. Часть членов комиссии говорят, что на них оказывают давление и они не могут нормально выполнять свои обязанности", – рассказала Пидласа.

Отметим, что к утру 30 марта в округе обработали только 67,52% протоколов, и на 10:00 среды, 31 марта, данные на сайте ЦИК не обновлялись. По предварительным результатам голосования, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% (10 496 голосов), далее идут "свободовец" Руслан Кошулинский (28,88%, 9686 голосов) и Александр Шевченко с 28,73% (9633 голоса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стронгмен и актер Василий Вирастюк от "Слуги народа" предварительно лидировал на довыборах в Верховную Раду в округе №87 на Ивано-Франковщине.