'Слуги' поїхали на Прикарпаття 'рятувати' Вірастюка та заявили про тиск на членів ОВК

Нардепи фракції "Слуга народу" поїхали на Прикарпаття стежити за довиборами в Раду, у яких бере участь їхній кандидат Василь Вірастюк. Повідомляють про тиск на членів окружної виборчої комісії.

Про це OBOZREVATEL розповіла з місця подій нардепка Роксолана Підласа. Також відомо, що на округ поїхали голови партії і фракції, а також 20 народних депутатів.

"Ми зараз у Надвірній. Провели зустріч із Зеновієм Андрійовичем і Василем Вірастюком, главою РДА. Основна мета зараз – відновлення роботи ОВК, щоб вона знову почала приймати протоколи з дільниць. На жаль, зник глава ОВК, а новий не починає роботу. Частина членів комісії каже, що на них тиснуть і вони не можуть нормально виконувати свої обов'язки", – розповіла Підласа.

Додамо, що до ранку 30 березня в окрузі опрацювали тільки 67,52% протоколів, 31 березня дані на сайті ЦВК не оновлювалися. За попередніми результатами голосування, лідирує Василь Вірастюк із 31,3% (10 496 голосів), далі йдуть "свободівець" Руслан Кошулинський (28,88%, 9686 голосів) і Олександр Шевченко з 28,73% (9633 голоси).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

стронгмен і актор Василь Вірастюк від "Слуги народу" попередньо лідирував на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.