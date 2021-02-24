'Слуги народа' высказались о столкновениях в Киеве из-за приговора Стерненко

Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" призвали демонстрантов и правоохранителей придерживаться закона во время акций протеста.

Об этом говорится в заявлении нардепов в ответ на столкновения, которые произошли в Киеве после приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Текст обнародован на странице в Facebook "слуги народа" и главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Так, парламентарии осудили действия участников протестов: "Мы всегда поддерживаем реализацию политических прав украинцев в любых законных формах. Вместе с тем, мы признаем, что демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении. Поэтому категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как способа давления на органы власти и суд во избежание отдельными лицами правосудия, которое также является основой демократии".

В то же время нардепы потребовали от правоохранителей "действовать согласно закону, но с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка".

"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решение суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрироваться на погашении своих обязательств перед нашим государством", – подытожили народные избранники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

В этот же вечер во многих городах Украины люди вышли на акции в поддержку осужденного. В столице под Офисом президента произошли столкновения с силовиками, были пострадавшие и задержанные.