"Слугам народу" роздали шпаргалки про контрабандну вакцину, локдаун і "Супутник V" – ЗМІ

Для депутатів "Слуги народу" нібито підготували ефірні тези про позицію партії щодо критики локдауну, заборони на продаж низки товарів, підпільної вакцинації від коронавірусу і російської вакцини "Супутник V".

Про це заявило видання "Бабель". Журналісти посилаються на документ, який виявився в їхньому розпорядженні. Загалом нардепам рекомендують повторювати вже озвучені слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова та прем'єра Дениса Шмигаль.

На запитання про те, чому населенню не пояснили заздалегідь заборону на продаж деяких видів товарів, депутатам рекомендують відповідати тим, що президент Володимир Зеленський уже дав доручення терміново роз'яснити нові правила. До того ж, все необхідне можна купити онлайн, а критика заборони продажу шкарпеток у супермаркетах – це недалекоглядний підхід самих критиків.

Головні тези, підготовлені для "слуг народу":

У тому, що частина людей категорично проти жорстких обмежень, немає нічого дивного або незвичайного. Це є у всіх демократичних країнах, де люди можуть висловлювати свою думку. Бувають навіть масові протести проти карантину.

Локдаун коректніше називати посиленням карантину. Так, у країні немає заборони на переміщення між населеними пунктами, правового режиму надзвичайного стану, комендантської години.

В Україні немає повної заборони на торгівлю будь-якими товарами. Усе що завгодно можна замовити через інтернет з адресною доставкою для більшості громадян... Якщо наші громадяни можуть зібратися, наприклад, на тиждень або два і поїхати на відпочинок в Єгипет або Туреччину, взявши все необхідне, то що заважало підготуватися до 16 днів посиленого карантину? Це питання елементарного планування свого життя.

Сенс карантину не в забороні торгівлі, а в тому, щоб скоротити неконтрольовані контакти між людьми в закритих приміщеннях.

На можливу контрабанду вакцини негайно відреагував президент Зеленський, закликавши СБУ розслідувати інформацію.

Звинувачення на адресу Шмигаля і нардепа Михайла Радуцького, які нібито вже зробили щеплення, бездоказові.

"Можливо, весь цей скандал створений штучно, щоб використовувати його як інформаційний фон для просування ідеї покупки російської вакцини. На тлі того, що нібито відбувається якась вакцинація для еліти, дещо зручніше лобіювати тезу, що потрібно купити російську вакцину для народу ".

Україна не планує закуповувати препарат у Росії, оскільки "Супутник V" не довів свою ефективність і часто використовується як політичний інструмент пропаганди. Китайська вакцина від Sinovac викликає більше довіри у МОЗ.

"Зараз у світі російську вакцину погодилися купувати тільки ті держави, які політично або економічно залежать від РФ... Нехай Росія спочатку доведе на прикладі самих росіян, що їхні препарати дійсно ефективні й можуть зупинити епідемію. Поки все це схоже на нав'язливу рекламу непідтвердженого препарату.

Нагадаємо, голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що недавно в Україну таємно завезли партію вакцини Pfizer. Щеплення нібито робили на базі клініки пластичної хірургії і косметології "Меділенд".

Зеленський відреагував на інформацію Бродського та доручив СБУ та іншим правоохоронцям провести розслідування.

Степанов також заявив, що чув про появу нелегальної вакцини від COVID-19 у країні.

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