"Слуга" Куницкий и Ко пытаются провалить закон об использовании электрошокеров полицией

Группа народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого (блогер zpsanek), по информации OBOZREVATEL, пытается провалить законопроект №4375 об использовании электрошокеров полицией. Документ внесен в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 29 апреля.

Законопроект разрешает применение электрошокеров "Тазер" (Taser) для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооруженны и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Как отметил в Facebook заместитель министра внутренних спал Украины Антон Геращенко, электрошокеры используются в более чем 100 цивилизованных странах мира, в том числе в США и Европе. В Израиле електрошкеры "Тазер" приняты на вооружение еще 16 февраля 2009 года.

"Для меня непонятно большое сопротивление, которое оказывают сейчас отдельные народные избранники, или даже целые фракции, декларирующие в своих программах европейский выбор Украины, против этого важного и эффективного Закона, который необходим для сохранения здоровья и жизни украинцев", – подчеркнул он.

По словам Геращенко, сейчас у полицейских, когда на них нападает кто-то с ножом или топором, нет другого выхода, чем применять огнестрельное оружие, что приводит к гибели или тяжелым травмам нападающего.

В МВД рассказали о случаях, когда законное использование шокеров уменьшило бы вред для здоровья и сохранило бы жизни.

В частности, 30 декабря 2016 года полицейские при задержании психически больного гражданина в Хмельницком, который нанес телесные повреждения другим гражданам металлической заточкой и оказывал сопротивление работникам полиции, применили огнестрельное оружие, от полученных ранений тот скончался.

29 апреля 2018 года наряд патрульной полиции в Запорожской области получил вызов от гражданки К. о том, что ее психически больной муж очень буянит. Бригада скорой приняла решение о госпитализации мужа заявительницы, но он взял топор, угрожал им и полицейским. Примененный к нему слезоточивый газ не дал результата.

Затем гражданин К. внезапно бросился в сторону полицейского, подняв топор над головой. Правоохранитель совершил 6 выстрелов, в результате которых последний получил телесные повреждения и был задержан.

13 мая 2018 года при оформлении административных материалов по факту ДТП полицейскими во Львовской области, один из водителей гражданин Р. покинул место происшествия. Полицейская побежала за беглецом, но он резко развернулся к ней, нанес удар ножом в область живота и продолжил бежать.

После чего другой полицейский достал табельное огнестрельное оружие и дал указание "Стоять!", которое было проигнорировано. В дальнейшем полицейский догнал гражданина Г., но тот замахнулся ножом в его сторону. Правоохранитель произвел два выстрела из табельного огнестрельного оружия в нарушителя, в результате чего он получил телесные повреждения и был задержан.

6 мая 2020 года в 22:55 полицейский в Харьковской области при попытке задержания гражданина В., который держа нож в руках начал приближаться к полицейским и вел себя агрессивно, применил табельное огнестрельное оружие, осуществив два выстрела: первый предупредительный, а второй в ногу гражданина В., в результате чего последний получил огнестрельное ранение и был задержан.

"Слуга" Куницкий добивается снятия законопроекта с повестки, аргументируя это тем, что якобы электрошокеры будут использовать даже при административных нарушениях.

Он записал видео в зале Рады, в котором вместе с коллегой из "Голоса" Александрой Устиновой раскритиковали документ.

В то же время у самого Куницкого возникают постоянные конфликты с полицией. В частности, он не отрицает, что имеет паспорт гражданина Израиля.

Ранее в апреле Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что Куницкий рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес". Таким образом политик совершил административное правонарушение связанное с коррупцией, о чем были составлены и направлены в суд два протокола.

А 13 марта "слуга" припарковал свое авто, нарушив Правила дорожного движения. Тогда Куницкий приехал на съезд своих коллег по фракции.

При этом Устинова не задекларировала зарплату и денежные сбережения наличными своего мужа Алексея Яцюка, ссылаясь на то, что "член семьи не предоставил информацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров Taser, которые хотят принять на вооружение.

Для Нацполиции было закуплено 200 американских электрошокеров с силой удара в 50 тысяч вольт.