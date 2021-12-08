Хорватия официально поддержала вступление Украины в Евросоюз: лидеры подписали совместную декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали совместную декларацию о европейских перспективах нашей страны. Таким образом западный партнер официально поддержал реформы, внедренные украинским правительством для реализации права на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса украинского гаранта. Документ обозначает приоритеты сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса на пути к евроинтеграции.

"Мы с энтузиазмом смотрим на те реформы, что продолжаются в Украине. Мы считаем, что усовершенствование правовой системы и экономического рынка способно улучшить жизнь украинцев", – указал Пленкович, приветствуя Зеленского.

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Подписанный политиками документ утверждает прогресс, достигнутый Украиной в имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также определяет ключевые направления, которые нужно реформировать в будущем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, продвижение Украины в Евросоюз будут поддерживать и представители нового правительства Германии.