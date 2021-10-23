Сколько украинцев считают Зеленского гарантом свободы слова – опрос

Украинцы не могут сказать утвердительно, что президент Владимир Зеленский является гарантом свободы слова в Украине. Многие убеждены, что это совсем не так.

Об этом свидетельствует опрос среди зрителей программы "Свобода слова Савика Шустера". В частности тех, которые присутствовали в студии во время эфира, что транслировался на канале Shuster online в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущий программы Савик Шустер рассказал, что интересовался у нескольких президентов Украины о том, считают ли они себя гарантом свободы слова.

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А вот у нынешнего лидера ему не пришлось об этом узнать, поэтому он предложил зрителям поделиться мнением на этот счет.

На вопрос, является ли Зеленский гарантом свободы слова в Украине, респонденты ответили:

68% – нет;

32% – да.

Однако даже 32% утвердительных ответов удивили гостей эфира, в частности журналиста-расследователя Юрия Бутусова. Он предложил президенту дать открытое интервью по срыву спецоперации с задержанием "вагнеровцев". По его словам, Зеленский должен был сделать это давно как гарант свободы слова, ведь украинцы заслуживают знать правду.

Напомним:

в 2019-м отмечалось, что президент Зеленский задумал взять под контроль СМИ. Так, указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепление государства", подписанным им, предлагалось усилить ответственность медиа за нарушение информационного законодательства. В частности, в Офисе президента до 31 декабря 2019 года просили разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ.

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по ряду положений нового проекта закона о дезинформации в Украине, который был призван регулировать работу медиа.

В декабре 2020 года группа известных украинских журналистов, медийных и общественных организаций, СМИ, блогеров и лидеров мнений в социальных сетях не впервые обратились к представителям власти с оговорками относительно принятия законопроекта "О медиа" (№2693д) и требованием снять его с рассмотрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса Киевского международного института социологии, рейтинг президента Зеленского снизился по сравнению с сентябрем этого года. В частности, если бы выборы проходили в октябре, то за него проголосовали бы 24,7% респондентов, определившихся со своим выбором (в сентябре 2021-го было 33,3%).