Сколько украинцев поддерживают прямые переговоры с РФ и пересмотр "Минска": социологи назвали цифры

Более половины украинцев (54%) считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. За прямые переговоры с Россией в качестве безальтернативного решения выступают 56%.

Об этом говорится в соцопросе, проведенном социологической группой "Рейтинг". Так, 21% респондентов считает, что вообще нужно выйти из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе и принимать решения без участия международных посредников (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Только 12% убеждены, что Украина должна полностью выполнить Минские соглашения.

Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского формата" с вовлечением в него США и Великобритании.

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21% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией, 12% – за переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". Лишь 11% поддерживают "нормандский формат" в своем обычном составе (Украина, Россия, Франция, Германия).

За прямые переговоры с Россией в качестве безальтернативного решения выступают 56% опрошенных, против – 41%.

Также 46% поддерживают вовлечение Турции в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против.

Опрос проводился 6-8 декабря во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью. Статистическая погрешность не более 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что переговоры в "нормандском формате" по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, в которых участвуют Германия, Россия, Украина и Франция, зашли в тупик. В связи с этим Украина поддержит любой формат переговоров с РФ, который сможет помочь в урегулировании конфликта.

В Офисе президента надеются, что западные партнеры выведут лидера РФ Владимира Путина на прямые переговоры с Владимиром Зеленским.