Скільки українців довіряють Зеленському і хто може стати президентом: з'явилися дані опитування
Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то нинішнього гаранта Володимира Зеленського на них підтримали б 24,9% із тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.
Хоча вкотре українці вказали на недовіру голові держави й вважають, що країна зараз рухається в неправильному напрямку. Це вдалося дізнатися завдяки дослідженню щодо суспільно-політичних настроїв населення, яке в період 6-7 квітня провела соціологічна група "Рейтинг".
Так, у президентському рейтингу після Зеленського йде Петро Порошенко – за нього проголосували б 13,1% респондентів. Також українці готові голосувати за:
Юлію Тимошенко – 12,1%;
Юрія Бойка – 11,9%;
Ігоря Смешка – 6,8%;
Володимира Гройсмана – 5,1%;
Олега Ляшка – 4,9%;
Дмитра Разумкова – 4,8%;
Євгенія Мураєва – 4,6%;
Андрія Садового – 2,6%
Арсенія Яценюка – 2,2%;
Олега Тягнибока – 1,8%;
Кіру Рудик – 0,4%.
"Результати опитування показали: 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22%– у правильному, 10% не визначилися. Порівняно з березнем ситуація в цьому показнику не змінилася", – йдеться в повідомленні.
Рейтинг довіри до політиків очолює теж Володимир Зеленський – 45% опитаних йому довіряють, а 52% ні.
Крім нього, Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, а 29% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 30% і 68% ні. У Петра Порошенка – 25% довіри проти 74% недовіри. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють 59%, а 14% не знають його. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина опитаних не чули про такого. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, а 11% не знають його.
Зауважимо: це опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 2500 українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
якби вибори до Верховної Ради в в Україні відбулися в кінці березня, то до парламенту пройшли б шість партій, серед яких найбільшу підтримку українців отримали б "Слуга народу" і "Європейська солідарність".
Дані соцопитування групи "Рейтинг" кажуть, що більше 60% українців вважають Росію агресором і хочуть повернути тимчасово окупований нею Крим.