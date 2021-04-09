Скільки українців довіряють Зеленському і хто може стати президентом: з'явилися дані опитування

Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то нинішнього гаранта Володимира Зеленського на них підтримали б 24,9% із тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Хоча вкотре українці вказали на недовіру голові держави й вважають, що країна зараз рухається в неправильному напрямку. Це вдалося дізнатися завдяки дослідженню щодо суспільно-політичних настроїв населення, яке в період 6-7 квітня провела соціологічна група "Рейтинг".

Так, у президентському рейтингу після Зеленського йде Петро Порошенко – за нього проголосували б 13,1% респондентів. Також українці готові голосувати за:

"Результати опитування показали: 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22%– у правильному, 10% не визначилися. Порівняно з березнем ситуація в цьому показнику не змінилася", – йдеться в повідомленні.

Рейтинг довіри до політиків очолює теж Володимир Зеленський – 45% опитаних йому довіряють, а 52% ні.

Крім нього, Дмитру Разумкову довіряють 32%, не довіряють – 35%, а 29% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 30% і 68% ні. У Петра Порошенка – 25% довіри проти 74% недовіри. Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють 59%, а 14% не знають його. Денису Шмигалю довіряють 17%, не довіряють – 50%, майже третина опитаних не чули про такого. Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють – 71%, а 11% не знають його.

Зауважимо: це опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 2500 українців віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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