Скандальный Тупицкий: почему делу о нечестной декларации экс-судьи КСУ могут дать новый ход

Голосеевский райсуд Киева закрыл дело против уволенного судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого. Суд рассматривал административный протокол в отношении возможного конфликта интересов и недекларирования имущества, находящегося в оккупированном Крыму.

Несмотря на то, что полного решения суда нет в публичном доступе, то есть невозможно увидеть обоснование, эксперты считают, что будет официальное обжалование. Кроме того, заявляют и о сложностях рассмотрения документов, касающихся имущества граждан Украины на неподконтрольных территориях. В деталях дела и в том, кто может обжаловать решение суда, разбирался OBOZREVATEL

В суде рассматривалось дело о конфликте интересов и недекларировании имущества. Первый вопрос касался всем известного скандального решения Конституционного Суда об отмене ряда антикоррупционных статей. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) и в прокуратуре считали, что у судьи Тупицкого был конфликт, ведь в тот момент продолжалась проверка его декларации. В этом контексте сам судья отметил, что подавал заявление о самоотводе, но на заседании КСУ его отклонили.

"Мы не видели материалов дела и не можем проверить, был этот отвод, или не было, а это очень важно. Пока мы понимаем, что это только с его слов был отвод, а суд его не принял... Если были доказательства, подтверждающие или опровергающие такие факты, тогда решение суда обосновано. Надо смотреть полный текст, там будет указано, из чего исходил судья", – прокомментировала OBOZREVATEL юрист Злата Симоненко.

Другая часть дела касалась именно недекларирования имущества, в частности, земли в оккупированном Крыму. Выяснилось, что до аннексии полуострова Тупицкий владел имением возле Ялты, а уже в 2018 году у него появился еще один участок возле дома. Журналисты программы "Схемы" получили доказательства в Едином государственном реестре недвижимости Российской Федерации. Однако в декларацию на тот момент еще заместитель председателя КСУ не внес соответствующие данные.

Сам Тупицкий отмечал, что купил участок еще до оккупации Крыма, а затем возникли проблемы из-за непонятных ситуаций с кадастрами. Юристы же объясняют, что по украинскому законодательству, если собираешься продать участок на неподконтрольных территориях, то сделку надо совершить на территории Украины. Однако она не будет действовать, например, в Крыму, ведь российская власть такие операции не признает. Даже если человек на территории Украины продает участок другому лицу, то на оккупированной территории этот земельный участок все равно будет принадлежать первому лицу.

Суд, рассматривая административный протокол в отношении Тупицкого, решил, что в его действиях отсутствует правонарушение. Однако есть мнения, что такое решение суда будут обжаловать. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в комментарии OBOZREVATEL заявил, что считает странным решение суда и не понимает мотивы.

"Я думаю, что будет официальное обжалование со стороны НАПК, так как речь идет о недекларировании имущества независимо от места его расположения. Если имущество находится на временно оккупированной Российской Федерацией территории, это не значит, что лицо не обязано его декларировать. Надо посмотреть непосредственно решения суда. Но я думаю, что есть основания для апелляционного обжалования, и перспективы привлечения к ответственности. Нарушение законодательства о предотвращении коррупции точно есть", – заявил Вениславский.

В НАПК сразу отреагировали на закрытие дела, отметив, что нужно, чтобы решение о топ-чиновниках решал Высший антикоррупционный суд Украины, ведь только он способен обеспечить качественное рассмотрение. Это может быть возможным только после принятия соответствующего законопроекта.

Свою скандальную известность бывший председатель КСУ заработал не только делом по недекларировании участка в Крыму. В конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что его подозревают в ложных показаниях по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод" в рамках уголовного производства. Это предприятие находится на временно оккупированной террористами "ДНР" территории. Следят за различными делами Тупицкого и СБУ, и Генпрокуратура, и НАПК.

Несмотря на скандальные истории, Тупицкий в начале 2021 года решил отдохнуть в ОАЭ и выбрал для этого виллу стоимостью более 300 000 гривен за сутки. Он подтвердил, что находится за границей, но оправдался относительно жилья, заявив, что снимает номер в гостинице. Впрочем, в документах о его отпуске обнаружили несоответствия.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от занимаемой должности на два месяца. А в марте глава государства отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Судья в ответ сказал, что указ Зеленского "противоправный и незаконный".