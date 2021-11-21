Ситуация с мигрантами напряженная, но признаков наступления России мы не видим, – Шмыгаль

Украина расценивает миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой как гибридную атаку России. Однако признаков наступления на нашу страну пока нет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назвал ситуацию на белорусско-литовской и белорусско-польской границах напряженной, как никогда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

"Миграционный кризис, вызван определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сложившуюся и вызванную Россией на белорусской территории в частности", – отметил глава правительства.

Премьер-министр заверил, что ВСУ и украинская разведка каждый день напряженно работают, чтобы своевременно предотвратить возможные атаки на нашу страну.

"Перемещение значительных вооруженных сил на территории России неподалеку от украинской границы есть. Это подтверждают и иностранные партнеры, и все специальные службы. На сегодня ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил Шмыгаль.

Напомним, украинская разведка оценила развертывание потенциального нападения России на нашу страну, показав, что она окружена многочисленными тактическими группами батальонов российских войск. Десятки тысяч военных и множество техники якобы "стараются" взять Украину в кольцо. В частности, концентрация российских сил заметна вдоль Крымского полуострова, восточной и северной границы с Россией и Беларусью.

Со своей стороны, западная разведка предположила "чрезмерную вероятность" российской военной эскалации в Украине этой зимой после того, как президент РФ Владимир Путин собрал на границе с нашей страной более 90 тысяч военных.

Как сообщал OBOZREVATEL: