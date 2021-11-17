У России есть до 5 сценариев новой агрессии против Украины: Тука раскрыл угрозы

У России есть около 3-5 различных сценариев агрессивных действий в отношении Украины. Однако перемещение танковых подразделений РФ вблизи границ нашего государства не несет признаков готовящегося скорого наступления.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, отметив, что, прежде всего, отсутствует такой важный признак, как подготовка военной инфраструктуры.

"Без сомнения, риски были и есть, начиная с ноября 2014 года. И они будут, мы от них никуда не денемся. Но утверждать, что есть какие-то факты, подтверждающие, что сегодня Россия готовится к вторжению, нельзя", – заметил он.

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По словам Туки, вывод о готовящемся наступлении нельзя сделать на основании только лишь ротаций или скопления военной техники России у наших границ.

"Вдоль границы перемещаются танковые подразделения, происходит скрытая передислокация войск. Но для того, чтобы они осуществляли какие-то активные действия, необходимо создавать запасы топлива. Нет информации о подготовке соответствующей инфраструктуры. Ни наша, ни американская разведка таких объективных данных не дает", – подчеркнул политик.

"Да, это неприятно, но пока не более того", – убежден он.

Вместе с тем Тука заверил, что воинственные планы страны-агрессора остались прежними – захват, как минимум, левобережной Украины.

"Тяжело предсказать, что у Путина в голове и какие у него планы, но то, что Россия не оставила глобальной идеи воссоздания в том или ином виде "великой русской цивилизации", включая, как минимум, левобережную Украину – это действительно так", – заявил он.

По его словам, эта тема неизменно присутствует не только в "российских информационных помойках", но и в политическом истеблишменте РФ. "Время от времени подобные заявления звучат от действующих политиков".

По оценкам Туки, "Россия имеет от 3 до 5 заранее разработанных сценариев развития тех или иных событий в зависимости от реакции Украины и мирового сообщества. Они действуют не спонтанно, а заранее все прогнозируют", – заверил политик.

"Тем не менее, в последнее время ни от болтливых депутатов Госдумы, ни от российских пропагандистов конкретных сигналов по поводу реализации этих планов я не слышал", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября на совместном брифинге госсекретаря США Энтони Блинкена и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы прозвучал ряд важных заявлений. Так, Блинкен сказал, что Вашингтон обеспокоен концентрацией войск РФ у границ с Украиной. Кулеба сообщил, что украинская сторона получила "новые элементы".