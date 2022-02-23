Ситуация непростая, но полностью контролируемая: Данилов заявил, что захват Украины невозможен

Ситуация в украинском государстве на фоне российской агрессии и признании Кремлем "независимости" оккупированных территорий на Донбассе, остается непростой, однако она полностью контролируема. Захват Украины без дестабилизации внутри страны невозможен.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасной и обороны Алексей Данилов в среду, 23 февраля, на заседании Верховной Рады, где нардепы поддержали введение в стране режима чрезвычайного положения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данилов подчеркнул: для Москвы вопросом номер один является вопрос внутренней дестабилизации в Украине. Именно поэтому украинский президент Владимир Зеленский, как отметил секретарь СНБО, предложил ввести режим ЧП.

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"По данным всех наших разведок, по данным разведок партнеров, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации на территории нашей страны, захват страны невозможен", – сообщил Данилов.

Отметим, что ранее чиновник сообщал, что на жизни украинцев режим ЧП почти никак не отобразится, но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать согласно законодательству.

Депутаты Верховной Рады 335 голосами ввели режим чрезвычайного положения на территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Из-за ужесточения российской агрессии он будет установлен на 30 дней и при необходимости продлен еще на такой же срок. Что он предусматривает, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.

На следующий день, 22 февраля, Совет Федерации России (верхняя палата российского парламента) дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.