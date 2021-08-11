Ситуация для Украины может ухудшиться? Климкин сказал, чего ждать от встречи Меркель и Зеленского

Во время предстоящей встречи в Киеве канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский будут обсуждать вопросы, связанные со строительством "Северного потока-2" и дальнейшей работой газотранспортной системы нашего государства. При этом к украинской стороне попытаются донесли: после выборов нового немецкого правительства ситуация нестабильности для Украины может только усилиться.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Меркель решила приехать в Киев именно 22 августа, чтобы не делать никаких "символических шагов" путем своего участия в праздновании Дня независимости.

"Я вижу желание Меркель убедить Зеленского в том, что после перезагрузки немецкого правительства может быть создана ситуация еще большей нестабильности и большей непредсказуемости для Украины. Поэтому лучше принять сейчас предложение Меркель и касательно Донбасса, и касательно "Северного потока-2", – отметил он.

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При этом дипломат уверен, что визит канцлера никак не связан с будущей поездкой Зеленского в Вашингтон. "Это не миссия Меркель, она будет продвигать ключевые интересы немецкого бизнеса и политикума", – добавил экс-министр.

Климкин также очертил ряд вопросов, которые вероятно будут обсуждать политики. В частности, это:

энергетика;

"Северный поток-2";

будущая работа газотранспортной системы Украины;

немецкие инвестиции в новые виды энергии;

возможность использования немецких технологий и немецких денег.

Что же касается Донбасса, то в этом направлении позиция Меркель не поменяется. "Она и дальше будет убеждать Зеленского следовать логике Минских соглашений, несмотря на массированную паспортизацию жителей Донбасса со стороны РФ", – считает дипломат.

"Если пойти сейчас навстречу Путину, то он фактически сохранит полный контроль на этих территориях. И это станет началом уничтожения украинской государственности. Но значительная часть европейских политиков хочет предсказуемости. И это для них намного важнее. Они видят намерения Путина, видят, что у него время истекает. Возможно, он будет готов действовать более жестко. И, к сожаления, противопоставить этому в ЕС ничего не могут", – резюмировал экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в последнее время отношения между Украиной и Германией носят напряженных характер. К примеру: