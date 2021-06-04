Данилов назвал две страны, ответственные за оккупацию Крыма

Германия и Франция, как гаранты Будапештского меморандума, должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и украинского полуострова Крым. Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО в пятницу, 4 июня. По его словам, Украина имеет дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересовались в сотрудничестве с Россией.

Недосказанности по этому поводу, по мнению Данилова, нужно прекращать.

"Мы помним, что в 2008 году Российская Федерация напала на Грузию, и на данный момент Грузия осталась без части своей территории. После этого в Украине появилась ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", – заявил он.

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Политик добавил, что Украина ведет переговоры с Францией и Германией из-за поддержки этих стран строительства газопровода из России в обход Украины "Северный поток-2". Данилов отметил, что каждая из стран имеет свои аргументы по этому поводу.

"Когда они ставят деньги на первое место, тогда нужно всему миру сказать, что у нас деньги на первом месте – не люди, не демократия, не соблюдение прав и свобод. Тогда мы поймем, что надо принять такую ​​доктрину, но что тогда будет с демократией? Тогда тирания будет расползаться по всем странам", – сказал он.

О чем еще говорили на заседании СНБО 4 июня, читайте в материале.

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