Шуфрич обратился к Януковичу: вы сами вынесли себе приговор, в Украине вам делать нечего

Народный депутат Нестор Шуфрич обратился к сбежавшему президенту Виктору Януковичу и заявил, что значимая доля вины за сегодняшнюю войну лежит на нем. Он подчеркнул, что Янукович сам вынес себе приговор, когда сбежал из страны.

Также он отметил, что на сегодняшний день Януковичу уже нечего делать в Украине. Об этом Шуфрич написал у себя в Facebook.

По словам Шуфрича, сбежав в 2014 году из страны, Янукович предал украинцев.

"Виктор Янукович, хочу, чтобы вы знали – в 2014 году, когда вы уже сбежали из Киева, я не проголосовал за лишение звания и смещения вас с должности Президента Украины, поскольку считал, что это противоречит Конституции Украины. Но вы сами вынесли себе приговор, убежав из страны и предав всех украинцев, в том числе и членов "Партии регионов". И в том, что в Украине сегодня война и страшная человеческая трагедия значимая доля вашей вины!", – заявил Шуфрич.

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Также народный депутат отметил, что до российского вторжения у него были противоречия с действующим президентом Владимиром Зеленским. Однако, когда Путин напал на Украину, все поменялось и теперь Зеленский является Верховным Главнокомандующим для всей страны.

"В 2019 году украинцы выбрали Владимира Зеленского Президентом Украины. За время его президентства у меня было много противоречий с Владимиром Зеленским, но это все было до 5 часов утра 24 февраля 2022 года. Сегодня Зеленский не только наш Президент, но и Верховный Главнокомандующий – по-другому не будет. Скажу вам честно и откровенно, в Украине вам делать нечего!", – подчеркнул нардеп.

Напомним, сбежавший четвертый президент Виктор Янукович внезапно обратился к украинцам со словами "великого сострадания" и рассуждениями о войне России против Украины. Также он отдельно обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "лично он обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Нестора Шуфрича задержали в Киеве бойцы 206-го батальона территориальной обороны. Нардеп от ОПЗЖ якобы фотографировал на телефон блокпост Вооруженных сил Украины.

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