Янукович внезапно обратился к Зеленскому с призывом остановить войну

Сбежавший четвертый президент Виктор Янукович внезапно обратился к украинцам со словами "великого сострадания" и порассуждал о войне России против Украины. Также он отдельно обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "лично он обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Кроме того, Янукович намекнул, что отдав власть, можно остановить широкомасштабную войну. Об этом говорится в его обращении, опубликованном в росСМИ.

Янукович также повторил путинские нарративы о "националистических батальонах" на Донбассе, обвинив украинскую власть в войне на востоке Украины. А обращаясь к Зеленскому, сбежавший президент переложил вину за начало войны на него и призвал к мирному соглашению.

Видео дня

"Я хорошо понимаю, что у Вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от Вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", – говорится в заявлении Януковича.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планировал за один день "взять" Киев. В это время самолет с беглым президентом Украины Виктором Януковичем уже находился в Ростове – он был готов лететь в Киев, чтобы объявить себя "президентом". Однако "операция" российского диктатора в Украине провалилась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!