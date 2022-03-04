Шуфрич фотографировал блокпост ВСУ, его задержали. Фото

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Народный депутат от фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич задержан в Киеве бойцами 206-го батальона территориальной обороны. Он якобы фотографировал на телефон блокпост Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили "Схемы" со ссылкой на источники в самом батальоне. Шуфрич подъехал к блокпосту, вышел из машины с охраной и начал фотографировать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При задержании охранники нардепа якобы пытались отстреливаться. Охранников также задержали, а оружие изъяли.

Арсенал оружия Шуфрича и его охраны составлял: два автомата, три пистолета, и один автомат с затертым серийным номером, то есть, не зарегистрированный надлежащим образом.

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Сам Шуфрич объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".

Сейчас депутат "цел и невредим". Бойцы ждут полицию и СБУ, чтобы передать им нарушителей.

Напомним, военные объекты или используемые военными объекты фотографировать запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шуфрич заявил, что не может назвать Российскую Федерацию агрессором.

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