Должны сделать так, чтобы пьяные не хотели садиться за руль, – "слуга народа" об ответственности за нетрезвое вождение

В "Слуге народа" считают, что наказание для пьяных водителей в Украине нужно ужесточить так, чтобы "человек в принципе не хотел садиться за руль пьяным".

Такое заявление, как сказано на сайте политсилы, сделал народный депутат от СН Вячеслав Медяник, соавтор законопроекта №2695. Он был принят 16 февраля 325 голосами в Верховной Раде.

Документ усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения, в частности за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

"Превышение скорости, создание аварийной ситуации на дороге, вождение в состоянии алкогольного опьянения – это самые большие опасности. Мы должны сделать так, чтобы человек в принципе не хотел садиться за руль пьяным", – сказал "слуга".

По статистике, ежегодно на дорогах погибает не менее 3,5 тысячи украинцев, добавил он.

Законопроект в первую очередь повышает штрафы за "алкогольное" вождение, особенно, когда правонарушение фиксируется не впервые.

"Но кроме того, документ устраняет нормы, которые давали возможность пьяным избежать ответственности", – подчеркнула пресс-служба СН.

Например, норма о малозначительности нарушения. Теперь правонарушителя нельзя будет взять на поруки. Еще один момент – если есть пострадавшие, водитель не сможет больше с ними договориться.

Что касается срока привлечения к административной ответственности, то раньше на это давали 3 месяца, теперь – год.

В то же время, добавил народный депутат, документ не предусматривает возможности для полиции без причины останавливать водителей на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL: