Повышенные штрафы и тюрьма: Рада приняла новые наказания за 'пьяное' вождение в Украине

Украинский парламент голосами 325 нардепов принял финальную версию законопроекта, который призван уменьшить количество потенциальных убийц на дорогах. Штрафы за "пьяное" вождение вырастут до 51 тыс. грн, а за ДТП с пострадавшими невозможно будет избежать наказания даже после раскаяния или примирения.

OBOZREVATEL разобрался, какие штрафы и сколько лет лишения свободы могут получить водители за "пьяные" аварии.

По данным патрульной полиции Украины, за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 4522 ДТП, в которых погибли 103 человека, а 1554 получили травмы.

Авторы законопроекта №2695 уверяют, что действующие санкции людей не сдерживают. В комментарии для OBOZREVATEL один из авторов, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, подчеркнул важность повышения наказания для "пьяных" водителей.

"Людей этот вид санкций не сдерживает. Думают, я заплачу те 10 тыс. грн и поеду дальше. Человек может сесть за руль уже и без документов, и управлять дальше автомобилем, ибо знает, что соответствующее управление без водительского удостоверения – это всего 500 грн штраф", – сказал Бакумов.

Законопроектом предусматривалось, что Нацполиция будет иметь полномочия делать профилактические остановки для проверки водителей. Однако соответствующая поправка не была поддержана парламентом. Профилактические остановки вообще исключили из документа.

"Как по мне, комитет испугался и от этой нормы будет отказываться. Но мы за эту норму, поскольку она хорошая", – сказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

В случае остановки водитель должен показывать документы таким образом, который позволит патрульному прочитать и зафиксировать информацию. Значительно возрастут и штрафы. За вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения пока (по старым правилам) водитель может получить 10 200 грн штрафа, а после того, как закон вступит в силу – уже 17000 грн за первое нарушение.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

за управление в состоянии опьянения штраф 17000 грн и 1 год лишения права вождения (ППВ);

повторно в течение года – 34 000 грн /админарест 10 дней и 3 года лишения ППВ;

третий раз в течение года 51 000 грн/админарест 15 суток и 10 лет лишения ППВ.

Законопроектом предусматривается, что суд, как орган, привлекающий к административной ответственности, лишается права передавать лицо на поруки общественным организациям или трудовому коллективу. Также суд не будет иметь правовых инструментов применять закрытие дела по малозначительности.

"Меняется и срок привлечения. Когда в суд передают админматериалы, то срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца, мы этот срок продолжаем до целого года", – добавил Бакумов.

Если в результате ДТП есть травмированный средней тяжести, то вместо штрафа в 85 000 грн, исправительных работ или ареста до 60 суток водителя будет ждать от трех лет тюрьмы. Наказание за смертельное ДТП вырастет с 3-8 лет лишения свободы до 8-12 лет.

Также предполагается неизбежное наказание за ДТП в состоянии опьянения с пострадавшими, даже в случае раскаяния, примирения или изменения обстановки.

"Если лицо совершило соответствующее преступление, если ДТП с погибшими или тяжкие телесные повреждения, мы ограничиваем право заменить основной вид наказания, назначенный по приговору, на более мягкий. Делаем более усложненные процедуры, чтобы применить институт помилования в этом деле. Если сейчас одну треть наказания должно отбыть лицо, то будет не менее двух третей наказания", – добавил Бакумов.

OBOZREVATEL узнал у украинцев, поддерживают ли они усиление наказания для водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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