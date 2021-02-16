В Украине ужесточили наказание за нетрезвое вождение: стала возможной конфискация авто

Народные депутаты Украины поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

Документ №2695 поддержали 325 парламентариев во время пленарного заседания 16 февраля. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Верховной Рады.

За проголосовали 208 нардепов из "Слуги народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17, "Европейская солидарность" – 21, "Батьківщина" – 22, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 16, "Довіра" – 15, внефракционные – 9.

В частности, инициатива предусматривает штрафы до 51 тыс. грн или заключение до 12 лет. Кроме того, в законопроекте прописано, что нарушитель, которого полиция поймает пьяным за рулем второй раз за год, может быть арестован на месте.

Еще одна новация – это предоставление правоохранителям возможности проведения рейдов с избирательной остановкой автомобилистов для проверки их состояния.

При этом полицейским будет разрешено применять специальные технические средства (например, видеозаписи). Все материалы, полученные с их помощью, приобщаются к материалам дел.

Среди прочего, законопроект об усилении ответственности за нарушение ПДД предусматривает исключение нормы о накоплении штрафных баллов, а также отмену условного срока и возможности взять человека на поруки.

Также в законопроекте №2695 требуется, чтобы суд был лишен возможности освобождать от ответственности тех нарушителей, которые попались впервые и раскаялись.

Отметим, что штрафы за нетрезвое вождение будут применяться не только к водителям авто, но и к тем, кто руководит речными, морскими или маломерными судами.

В то же время возрастут штрафы и за другие нарушения:

с трех необлагаемых налогом минимумов до 30 – за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами;

с 10 необлагаемых налогом минимумов до 30 – за управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не перерегистрированным в Украине;

с 15 необлагаемых налогом минимумов до 40 – за повторное нарушение.

Авторы документа в пояснительной записке к нему отметили, что в Украине ежесуточно в дорожно-транспортных происшествиях погибает от 15 и более человек, а более 150 человек получают телесные повреждения различной степени тяжести. Следовательно, по этим показателям наше государство занимает едва ли не первое место во всей Европе. Поэтому принятие указанного законопроекта как никогда актуально.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, на дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Так, с 1 января по 31 декабря 2020 года состоялось 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.

Показательно, что 4 522 ДТП произошли из-за нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

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