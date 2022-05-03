Шольц пояснил, почему отказался приехать в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц лаконично объяснил причину своего отказа посетить Украину, которая воюет против агрессора РФ. Он выразил солидарность с лидером своей страны.

В частности, заявил, что не хочет ехать в Киев, пока туда не поедет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом информирует Tagesschau.

Издание отмечает, что визит немецкого лидера в середине апреля сорвался, потому что украинская сторона его якобы не пригласила. А политик "хотел поехать в столицу Украины" вместе с лидерами Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, которые в итоге уехали без него.

Сейчас Олафа Шольца уже несколько недель критикуют за его действия по войне в Украине. После первых колебаний в вопросе передачи тяжелого вооружения и предупреждения о возможном ядерном ударе на прошлой неделе наконец-то произошел разворот и страна вызвалась поставлять ВСУ зенитные танки.

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"А теперь канцлера критикуют за то, что в отличие от многих других западных глав государств и правительств он еще не ездил в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в материале.

Сам он, отвечая на вопрос об этом, заявил, что все еще считает "достаточно громким событием" то, что президент Штайнмайер не был приглашен в Киев.

"Это мешает делу", – выразил убеждение немецкий канцлер.

Напомним: немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию из украинских правительственных кругов, написало, что федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями от стран ЕС. Однако президент Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться с немецким политиком.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что Украина не одобрила визит президента ФРГ. Приглашение же получил канцлер Олаф Шольц.

В немецком правительстве заявили, что Штайнмайер "четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины". А нежелание Киева проводить встречу с ним там восприняли с удивлением. Владимир Зеленский подчеркнул, что команда главы Германии не обращалась в Офис президента по поводу визита в нашу страну. Каких-либо официальных запросов на этот счет не поступало.

В итоге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что скандальная ситуация с визитом президента Германии Франком-Вальтером Штайнмайером возникла из-за утечки непроверенной информации в таблоид Bild. Там говорилось, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет видеть среди участников международной делегации, которая должна была приехать в Киев, немецкого представителя. Глава МИД заверил, что ситуация будет разрешена через дипломатические каналы.

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