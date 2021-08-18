Шмыгаль заявил, что пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в выходные

Украина вышла на уровень 1 миллиона прививок против коронавируса, сделанных в течение недели. Чтобы ускорить этот темп, центры иммунизации в регионах начнут работать и в выходные дни.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 августа. Оно транслировалось онлайн на YouTube-канале Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы вышли на 1 млн прививок еженедельно. Каждую неделю все больше украинцев прививаются и получают защиту от вероятной госпитализации, тяжелого течения заболевания, самой болезни. Будем и в дальнейшем ускоряться, чтобы до конца года вакцинировать половину взрослого населения и больше", – подчеркнул глава правительства.

Видео дня

По его словам, именно поэтому важно, чтобы не только в будни, но и выходные и даже праздничные дни у людей была возможность вакцинироваться против COVID-19. Поэтому пункты прививок должны работать бесперебойно и приближенно к гражданам.

"В течение выходных и праздничных дней пункты вакцинации должны работать бесперебойно. Всех призываю в удобное время вакцинироваться", – подчеркнул Шмигань

Отметим: с начала кампании по иммунизации первую прививку против коронавируса в Украине получили 4 581539 человек, а обе и, соответственно, вакцинированы полностью 2 851 458 граждан. Всего в стране сделали 7 702 997 прививок. За прошедшие сутки вакцинировали еще 118 594 украинца.

В то же время известно, что 23 и 24 августа в Киеве временно приостановят работу центры вакцинации против коронавируса. Причиной стало празднование Дня Независимости Украины.

Гражданам, у которых на эти даты приходится ревакцинация, предложили сделать прививку против COVID-19 второй дозой чуть раньше – 21.08 и 22.08 включительно, или с 25 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинцев вакцинируются против коронавируса за границей. В Национальной службе здоровья объяснили, что делать тем гражданам, которые первую прививку получили в другой стране, а затем вернулись домой.