Шмыгаль уклонился в Раде от вопроса, почему Гогилашвили охранял спецназ ГУР: дайте депутатский запрос

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не ответил на вопрос народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины о том, почему заместителя главы МВД Александра Гогилашвили во время поездки на Донбасс охранял спецназ Главного управления разведки Минобороны. Он посоветовал подать депутатский запрос.

Это произошло во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады. Также Федина спросила, почему жена Гогилашвили Мария Левченко, которая не работает ни в государственной, ни в патронатной службе, имеет допуск на тайные совещания, где рассматриваются вопросы госбезопасности.

"Что касается нахождения группы людей на этом блокпосте – фактически в машинах были сотрудники, которые ехали для проведения соответствующих действий на этой территории", – сказал Шмыгаль.

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Чтобы получить развернутые ответы по каждому лицу, которое находилось в транспорте, премьер призвал подавать запрос – если эта информация не "под грифом".

По второму вопросу Шмыгаль также попросил Федину "обращаться по адресу".

Напомним, журналист Юрий Бутусов призвал НАБУ, ГБР и СБУ открыть восемь уголовных производств из-за скандала с Гогилашвили. В частности, за предоставление для охраны замглавы МВД спецназа ГУР МО и бронированного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска, который был передан посольством США для обеспечения безопасности офицеров военной разведки.

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