Шмыгаль уклонился в Раде от вопроса, почему Гогилашвили охранял спецназ ГУР: дайте депутатский запрос
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не ответил на вопрос народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины о том, почему заместителя главы МВД Александра Гогилашвили во время поездки на Донбасс охранял спецназ Главного управления разведки Минобороны. Он посоветовал подать депутатский запрос.
Это произошло во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады. Также Федина спросила, почему жена Гогилашвили Мария Левченко, которая не работает ни в государственной, ни в патронатной службе, имеет допуск на тайные совещания, где рассматриваются вопросы госбезопасности.
"Что касается нахождения группы людей на этом блокпосте – фактически в машинах были сотрудники, которые ехали для проведения соответствующих действий на этой территории", – сказал Шмыгаль.
Чтобы получить развернутые ответы по каждому лицу, которое находилось в транспорте, премьер призвал подавать запрос – если эта информация не "под грифом".
По второму вопросу Шмыгаль также попросил Федину "обращаться по адресу".
Напомним, журналист Юрий Бутусов призвал НАБУ, ГБР и СБУ открыть восемь уголовных производств из-за скандала с Гогилашвили. В частности, за предоставление для охраны замглавы МВД спецназа ГУР МО и бронированного автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска, который был передан посольством США для обеспечения безопасности офицеров военной разведки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
машину Гогилашвили, которая направлялась в сторону зоны ООС на Донбассе, остановили полицейские, однако транспортное средство притормозило не сразу. Гогилашвили был возмущен тем, что его остановили и что сотрудники правоохранительных органов не знают его, замглаву МВД, в лицо.
Глава МВД Денис Монастырский инициировал служебное расследование в отношении чиновника, а президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел. Затем Кабмин уволил его.
Сам Гогилашвили извинился за свое "чрезмерно эмоциональное" поведение.
Позднее в сети появилось видео нового инцидента со скандальным поведением Гогилашвили. На нем чиновник в грубой форме с использованием нецензурной лексики разговаривает с правоохранителями в Киеве.
Подробнее о том, чем известен Гогилашвили, читайте в нашем материале.