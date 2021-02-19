Шмыгаль рассказал, что Украина стала на шаг ближе к НАТО

В НАТО заявили, что поддерживают Украину и выступают против России, призывая прекратить военную агрессию на Донбассе.

Об этом с трибуны Верховной Рады в пятницу, 19 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы получили важный политический сигнал, что двери НАТО открыты для Украины и это буквально дословная цитата генсека НАТО Йенса Столтенберга", – сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что в ходе следующего саммита НАТО планируется подтвердить политику открытых дверей Альянса.

"Успех евроатлантической интеграции полностью зависит от эффективности реализации реформ. В частности, реформ институций безопасности в соответствии с нормами подходов НАТО", – отметил он.

Премьер подчеркнул, что НАТО и союзники остаются преданными политике непризнания незаконной оккупации Россией Крыма и призывают РФ прекратить агрессию против Украины Донбассе.

"Позиция Альянса нерушима – территориальная целостность Украины должна быть восстановлена", – резюмировал Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль сказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО.