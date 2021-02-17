Кулеба объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО

То, что Украина на данный момент не является членом НАТО, связано с целым рядом мифов и страхов, а также с убеждением, что блок якобы не должен расширяться, чтобы "не провоцировать Россию".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в колонке на сайте Atlantic Council.

По мнению Кулебы, в этом состоит эмоциональная подоплека того, что Украина еще не является членом НАТО. Он отметил, что в последние годы РФ проводит военные операции в различных государствах, объясняя их необходимостью защищать свои границы от "расширения НАТО".

"Вся эта история основана на давно опровергнутых заявлениях о "обещании", которое Запад дал Советскому Союзу – не расширять НАТО на восток после падения Берлинской стены. Согласно российской версии событий, госсекретарь США Джеймс Бейкер в 1990 году пообещал советскому лидеру Михаилу Горбачеву, что НАТО не пойдет на восток, если СССР разрешит воссоединение Восточной и Западной Германии", – объяснил министр.

Однако данные архивов доказали, что такого договора не было. Это подтвердил и сам Михаил Горбачев в октябре 2014 года.

Глава украинского МИД добавил, что есть и рациональное объяснение. По его словам, Украина сегодня не только получает помощь от НАТО, но и сама является донором безопасности для стран альянса.

"Украина успешно противостоит российской агрессии уже почти семь лет, защищая не только себя, но и более обширный регион между Балтийским и Черным морями. Украина приобрела бесценный опыт сдерживания российской агрессии на традиционном военном поле боя и в сфере гибридной войны, которая простирается от киберпространства до дезинформации и не только", – написал Кулеба.

Министр считает, что перечисленные факторы делают Украину сильным кандидатом на членство в НАТО.

Напомним, 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский захотел узнать у главы США Джо Байдена, почему Украина не в НАТО. Украинский гарант подчеркнул, что состоять в НАТО – это важнейший вопрос безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к этой организации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.