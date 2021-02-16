Шмыгаль сказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО

Как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам НАТО, сразу встанет вопрос о присоединении к этой организации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу", рассказывая об итогах официального визита украинской делегации в Брюссель (Бельгия) 9–11 февраля. Он отметил, что двери Североатлантического альянса открыты для нашей страны.

"...нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты. Это дословная цитата господина [Йенса] Столтенберга (Генсекретарь НАТО, – ред.) на нашей общей пресс-конференции по итогам встречи. И в нее действительно вложена вся суть и смысл наших с ним переговоров", – уточнил Шмыгаль.

По его словам, относительно Плана действий по членству (ПДЧ) Украина настаивает на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа.

"Сегодня есть три страны Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ – это Молдова, Грузия и Украина. Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней вошли в План действий относительно членства. На этот год у нас запланирован ряд совместных с НАТО учений, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", – рассказал премьер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Шмыгаль во время встречи с руководством Евросоюза в Брюсселе начал переговоры по присоединению к "зеленой" программе ЕС и пообещал к 2030-му резко сократить потребление энергоресурсов и "реформировать" угольные регионы.