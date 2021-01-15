Шмыгаль пообещал украинцам миллионы доз вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о подписании государством контрактов на поставку миллионов доз вакцины против коронавируса.

Так он ответил на упреки о провале украинского правительства в вопросах закупки препаратов, когда, например, даже Албания с меньшим населением, чем в Киеве, уже начала кампанию по иммунизации. Об этом он сказал в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего глава Кабмина отметил, что Украина является участником глобальной инициативы COVAX, по которой получит больше 8 млн доз вакцин против COVID-19.

По словам премьера, уже подписано заявку на быструю поставку первой партии эффективных и корректно зарегистрированных препаратов, что "ожидают не позднее февраля".

"Украина фактически сегодня уже подписала контракты на очень большую партию – это миллионы доз вакцины, которой будет достаточно, чтобы провакцинировать всех желающих в этом году", – заверил Шмыгаль в ответ на комментарий журналиста о неэффективной работе правительства.

В то же время он напомнил, что государство провело переговоры со всеми производителями вакцин, которые прошли по меньшей мере две стадии клинических испытаний и находятся на третьей. Речь идет и о китайском препарате производства Sinovac Biotech..

"Если какая-либо не будет соответствовать международным правилам регистрации, ее в Украине не будет", – подытожил Шмыгаль.

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