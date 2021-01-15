Китайська вакцина Sinovac може не потрапити до України: Шмигаль назвав умову

Вакцина від коронавірусу китайського виробництва Sinovac Biotech не потрапить до України, якщо не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації.

Як сказав в ефірі "1+1" прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, було проведено перемовини з усіма виробниками вакцини, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій.

"Договори укладено. Ми очікуємо не пізніше лютого поставки коректно зареєстрованих вакцин. Будуть усі вакцини, які зареєстровано відповідно до всіх міжнародних правил. Якщо Sinovac не відповідатиме цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не відповідатиме, то її в Україні не буде", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перший контракт на постачання вакцини проти COVID-19 Україні вдалося підписати з виробником вакцини Sinovac.

У договорі прописано, що ефективність вакцини повинна бути не менш ніж 70%.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії Sinovac становить 78%, проте якщо враховувати легкі випадки без госпіталізацій – вона на рівні 50,4%.