Давайте порадуемся за преЗЕдента. ПреЗЕдент весь в делах и заботах.

Какой глава государства - такие и заботы.

Вот, например, в четверг, 7 января, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху выступил со специальным заявлением о новой договорённости с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

Биньямин Нетаньяху сообщил, что за последние недели он 17 раз беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Последняя беседа состоялась несколько дней назад. Было принято решение, что Израиль станет моделью массовой вакцинации, и этот опыт будет использоваться другими странами.

Премьер отметил, что благодаря этому соглашению была ускорена отправка в Израиль новой партии вакцины, получение которой ожидается в ближайшее воскресенье, то есть, СЕГОДНЯ. По словам Нетаньяху, за этой партией будет налажена бесперебойная поставка вакцины до конца кампании по вакцинации населения.

Фактически Биби (так ласково называют израильтяне своего премьера) из кожи вылез, но в итоге смог добиться феноменальных условий для Израиля и гарантированной вакцинации ВСЕХ граждан Израиля.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!

А сколько раз Бубочка (так ласково называют украинцы своего преЗЕдента) беседовал с гендиректором Pfizer Альбертом Бурла?

Нисколько?

Тогда результат ожидаемый.

В общем, пока одни лидеры государств осознают свою ответственность и обеспечивают граждан вакциной или условиями для выживания, то наш Бубочка снимает видосики с детьми, нарушает карантин и катается на лыжах.

А проблемы украинцев?

Бубочка верит, что мы сами справимся.

Или не справимся.

А какая разница, если он нам ничего не должен?

ДумайТе. ЧитайТе

P.S. ВОТ ВАМ!

P.P.S. В смысле - трыдцять шисть и шисть!