Давайте порадіємо за преЗЕдента. ПреЗЕдент весь у справах і турботах.

Який голова держави – такі й турботи.

Ось, приміром, у четвер, 7 січня, голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу виступив зі спеціальною заявою про нові домовленості з компанією Pfizer, які дозволять завершити вакцинацію всього населення Ізраїлю до кінця березня.

Біньямін Нетаньягу повідомив, що за останні тижні він 17 разів розмовляв з гендиректором Pfizer Альбертом Бурла. Остання розмова відбулася кілька днів тому. Було ухвалено рішення, що Ізраїль стане моделлю масової вакцинації, і цей досвід буде використаний іншими країнами.

Прем’єр відзначив, що завдяки цим домовленостям було прискорено відправку до Ізраїлю нової партії вакцини, отримання якої очікується найближчої неділі, тобто, СЬОГОДНІ. За словами Нетаньягу, за цією партією буде налагоджено безперебійну поставку вакцини до завершення кампанії з вакцинації населення.

Фактично Бібі (так ласкаво називають ізраїльтяни свого прем’єра) зі шкіри виліз, але зрештою зміг домотися феноменальних умов для Ізраїлю і гарантованої вакцинації УСІХ громадян Ізраїлю.

УВАГА, ЗАПИТАННЯ!

А скільки разів Бубочка (так ласкаво називають українці свого преЗЕдента) розмовляв з гендиректором Pfizer Альбертом Бурла?

Жодного?

Тоді точно результат очікуваний.

Словом, поки одні лідери держав усвідомлюють свою відповідальність і забезпечують громадян вакциною чи умовами для виживання, то наш Бубочка знімає відосики з дітьми, порушує карантин і катається на лижах.

А проблеми українців?

Бубочка вірить, що ми самі впораємося.

Чи не впораємося.

А яка різниця, якщо він нам нічого не винен?

ДумайТе. ЧитайТе

P.S. ОСЬ ВАМ!

P.P.S. В сенсі - тридцять шість и шість!