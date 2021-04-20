Шевченко – о встрече с Лукашенко: я занимаюсь политикой, а не зашкварами в ресторанах с проститутками и мракобесием
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, вернувшись со встречи с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявил, что он занимается "настоящей реальной политикой".
Об этом он сказал журналисту "PavlovskyNews", который встретил Шевченко в аэропорту "Борисполь". "Слуга" также сообщил, что Лукашенко передал через него некую информацию президенту Украины Владимиру Зеленскому и некоторым политикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я занимаюсь политикой, я не занимаюсь там зашкварами в ресторанах, проститутки, еще какое-то мракобесие. Я на себя не перетягиваю функции СБУ...И когда кто-то начинает заниматься настоящей работой своей, многим это не нравится", – отметил нардеп.
Шевченко подчеркнул, что его право встречаться с лидерами государств закреплено в Законе "Про статус народного депутата Украины". Он назвал Лукашенко "президентом Беларуси" и сообщил, что незаконно избранный лидер лично пригласил его в гости после того, как Шевченко внес в Верховную Раду государственный флаг этой страны.
По словам нардепа, он предупреждал о своем визите в Беларусь руководство фракции. Кроме того, он отметил, что эта его встреча с Лукашенко – не последняя.
Напомним, 20 апреля Евгений Шевченко прибыл в Минск и встретился с Александром Лукашенко. Непризнанный президент заверил, что его позиция по украинскому государству остается неизменной и сказал, что "очень хотел бы, чтобы Украина была нашей".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава СН и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что Шевченко придется объяснить свой поступок.
Евгений Шевченко заявил, что не собирается оправдываться за свою встречу с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко, и не возражает, если его исключат из фракции.
На ближайшем заседании фракции "Слуга народа" в четверг, 22 апреля, народного депутата Евгения Шевченко попросят объяснить свой визит к Александру Лукашенко.