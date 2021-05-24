Променял 'Слугу народа' на ОПЗЖ? Почему Шевченко исключили из фракции и не сделали этого раньше

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Такое решение давно назревало из-за заявлений политика, которые часто, мягко говоря, противоречили официальной позиции президентской политсилы. Особенно "ярко" нардеп отличился, комментируя новости из Беларуси.

Подробнее о причинах такого поворота и о том, что будет с Шевченко дальше, узнавал OBOZREVATEL.

Источники в парламентском монобольшинстве нам рассказали, что подписи за исключение Шевченко из фракции начали собирать еще после его неожиданного визита в Беларусь к непризнанному президенту Александру Лукашенко. То есть, с конца апреля. А накануне нардеп вопреки возмущениям Украины и стран Европы также порадовался захвату пассажирского самолета с известным журналистом на борту.

"Евгений хотел уйти и делал все возможное, чтобы его скорее исключили. Он даже голоса за свое исключение собирал в зале, просил, чтобы подписывали подписные листы. Все его заявления, например о том, что Лукашенко молодец, что посадил самолет – для хайпа и привлечения внимания", – прокомментировали в "Слуге".

При этом стоит отметить, что Шевченко – мажоритарщик. Поэтому спокойно мог сам выйти из фракции и для этого ему не требовалось решение своих коллег.

Добавим, что народный депутат, как мажоритарщик, мог сам выйти из фракции. Однако, он выбрал другой путь, нардепы этому объяснения не находят.

"Среди некоторых мажоритарщиков есть легенды, что на них распространяется то же правило, что и на списочников – лишение мандата за выход из фракции. Может он в это верит, а может просто ему больше нравится быть "отвергнутым", – рассказал источник.

Даже после визита к Лукашенко фракция "слуг" так и не поставила на голосование вопрос исключения Шевченко. Хотя этот жест был куда громче, чем комментарий относительно журналиста. Сам нардеп, похоже, не расстраивается "расставанию" с монобольшинством.

"Наконец то меня исключили из фракции "Слуга народа"! Мы пойдём своим путем", – написал Шевченко у себя в Telegram-канале. В комментарии украинским СМИ он также успел заявить, что голоса за его исключение якобы были собраны давно и коллеги "ждали дополнительный повод".

Стоит отметить, что реакция Шевченко на инцидент с самолетом в Беларуси появилась практически синхронно с комментарием Ильи Кивы, не менее одиозного нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Впрочем, заявления Шевченко в большинстве случаев совпадают именно с риторикой этой политической силы, удивляться особо нечему.

Возможно, именно к оппозиции и задумал перейти нардеп. Хотя в "Слуге народа" рассказывают, что он "хочет организовать свою политическую силу".

Евгений Шевченко – член комитета по вопросам экономического развития, прошел в Раду по мажоритарному округу как беспартийный, хоть и представлял "Слугу народа". В парламент он пытался попасть еще в 2012 и 2014 годах, но не смог победить на выборах. Родился 49-летний нардеп в Мелитополе, ранее проживал в Запорожье. Имеет высшее образование, изучал право.

Шевченко далеко не первый, кого исключили из фракции "Слуга народа":