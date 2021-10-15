Шансов нет: в 'ЕС' считают, что Венецианская комиссия даст отрицательное заключение закону об олигархах

Закон об олигархах так и не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии.

Об этом указано в заявлении народного депутата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютки.

"Я убежден, что этот законопроект так и не станет законом. Потому что я убежден, что вывод Венецианской комиссии будет действительно иметь большое значение, и монобольшинство не рискнет ним пренебречь", — отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

По словам нардепа, пока "слуги" специально затягивают процесс принятия закона для отвлечения общественного внимания от скандалов власти.

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"Поэтому мне кажется, что "слуги" специально затягивают этот процесс, стараются привлечь внимание к этому фейковому антиолигархическому закону, потому что проблемы, которые сегодня есть у Зеленского, действительно большие проблемы, они хотят отвлечь и отвратить от них внимание", — добавил нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции. Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.