Новым главой правоохранительного комитета Рады избран экс-юрист "Квартала". Фото – СМИ

В "Слуге народа" выбрали нового председателя правоохранительного комитета Верховной Рады Украины – нардепа Сергея Ионушаса, который ранее был юристом "Квартала 95". Голосование за назначение состоялось 20 сентября на заседании фракции СН.

Известно, что в понедельник "слуги" собрались в традиционном месте заседания – киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". Как пишет "Телеграф" со ссылкой на источники, кандидатуру Ионушаса якобы лоббировали в Офисе президента Украины.

Собеседник утверждает, что народный избранник "удобной" и "свой" кандидат для ОП, но немало "слуг"-парламентариев якобы не одобряли такое решение.

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Кроме того, как заявил источник журналистов, Ионушас был претендентом на кресло генпрокурора и "полностью от этой идеи не отказались".

Если нынешняя председатель Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова не улучшит свои показатели, то в ведомстве, по словам собеседника "Телеграфа", могут провести кадровые перестановки. Должность, по неподтвержденным данным, могут отдать Ионушасу.

Напомним, что главой правоохранительного комитета в ВР был нынешний руководитель МВД Денис Монастырский.

41-летний парламентарий родился в Санкт-Петербурге (РФ), но высшее образование получил в Украине. Проживает в Киеве.

Фирма Ионушаса "Гелон" занималась защитой прав интеллектуальной собственности, уголовные дела в сферу деятельности не входили. Руководителем этой компании нынешний народный избранник был до августа-2019.

Заслуженный юрист Украины, согласно его декларации, является миллионером. В "Квартале" он занимался оформлением авторских прав на контент, работал с комиками в течение не одного года.

В Раду юрист прошел по партийному списку "Слуги народа", куда был внесен под номером 38.

Как писал OBOZREVATEL, ранее спикер Верховной Рады, "слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о давлении и подтвердил, что слышал "разговоры" о своей вероятной отставке. В ответ лидер фракции СН в парламенте Давид Арахамия "намекнул": у монобольшинства есть голоса, чтобы делегировать своих кандидатов на должность председателя ВР.