Савченко сообщила о 'развале' дела об обстреле Рады: суд вернул обвинительный акт

Суд вернул прокурору обвинительный акт по делу о подготовке к подрыву Верховной Рады в 2018 году. В уголовном производстве фигурировали бывший народный депутат Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Об этом Савченко сообщила на своей странице в Facebook. Решение принял Броварской городской районный суд. Она также показала фото постановления суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, обвинительный акт в отношении нее и Рубана вернули из-за "необоснованности обвинения". Таким образом, суд отказал в избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним: 8 марта 2018 года Рубана задержали на КПП Зайцево с арсеналом оружия, которое он вез с неподконтрольной территории Донбасса.

Депутату Надежды Савченко инкриминируют сговор с Рубаном и экс-главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью государственного переворота. В их планы входило обстрелять здание Верховной Рады.

В ночь с 15 на 16 апреля 2019 Броварской суд Киевской области принял решение об освобождении из-под стражи Владимира Рубана и Надежды Савченко в зале судебных заседаний.

В настоящее время Савченко фигурирует по другому делу – о подделке сертификата вакцинации от коронавируса. Она вместе с сестрой Верой якобы пыталась использовать ложный документ в аэропорту Борисполь. По факту использования поддельных COVID-документов было возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Наказание предусматривает штраф до 850 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент проверки пограничниками COVID-сертификатов сестер Савченко показали на видео. На нем видно, что работники аэропорта "Борисполь" проверили документы и выяснили, что в базе таких сертификатов нет.