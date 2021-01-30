САП и НАБУ пять лет безосновательно обвиняли экс-гендиректора ЗТМК Сивака в нецелевой растрате средств

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе оправдательный приговор в отношении экс-директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака ввиду отсутствия состава преступления. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокат Роман Чишинский заявил, что суд в очередной раз подтвердил, что все обвинения в адрес Владимира Сивака не имеют никаких правовых оснований.

"Весь этот процесс в отношении гендиректора ЗТМК был показательной расправой. Незаконная фабрикация дел против Сивака – это лишь часть большого плана по рейдерскому захвату ЗТМК, в котором сегодня задействованы влиятельные заказчики, госчиновники, а также способствующие реализации этого плана представители некоторых правоохранительных органов", - прокомментировал решение суда адвокат Сивака Роман Чишинский.

По его словам, речь идет не только о руководителях Фонда госимущества Украины или детективах НАБУ. Адвокат заявляет, что рейдерский план состоит из трех пунктов: взять в заложники топ-менеджера; лишить миноритарного акционера ЗТМК законного приоритетного права на покупку 51% акций комбината; добиться реприватизации 49% акций ЗТМК, забрав их у частного инвестора.

"Один из пунктов этого плана разрушен. Будут разрушены и все остальные", - убежден юрист.

При этом напоминается, что САП и НАБУ более пяти лет безосновательно обвиняли Сивака в якобы нецелевой растрате средств ЗТМК. Однако антикоррупционные органы так и не смогли предоставить доказательств вины его руководителя.

"Вопреки политическому давлению, Антикоррупционный суд своим решением опроверг обвинения антикоррупционных органов и подтвердил, что все действия Сивака на должности директора ЗТМК совершались исключительно в рамках закона. Считаем недопустимой фабрикацию прокурорами уголовных дел по политическим мотивам или по заказу рейдеров. Можно сколько угодно говорить миру об "инвестиционных нянях", но рейдерство с уголовным преследованием топ-менеджеров предприятий, к сожалению, все еще остается визитной карточкой страны. Однако нельзя не отметить: постепенно визитной карточкой нашей страны становятся и честные суды", – добавил Чишинский.

Владимир Сивак на своей странице в сети Фейсбук также прокомментировал оправдательный приговор.

"Нелёгкий процесс борьбы за справедливость, за своё честное имя, завершился очень важным результатом. Я и моя команда юристов доказали, что все выдвинутые в отношении меня обвинения — голословны, а мои действия на должности директора ЗТМК полностью соответствовали закону", - заявил Сивак.

"Я простой промышленник, производственник. Никогда не думал, что когда-нибудь мне придётся на протяжении пяти лет доказывать в судах, что чёрное — это чёрное, а белое — это белое. Побывать в камере. Услышать в свой адрес такое количество клеветы и обвинений в деяниях, которые я никогда не совершал", - добавил экс-гендиректор ЗТМК.

"Я очень мешаю нынешним менеджерам комбината, которых поставили туда для выполнения бездумных и незаконных действий. Сегодня я и моя команда разбили лишь один из пунктов плана по незаконному присвоению ЗТМК. Я верю, что в будущем мы сможем отстоять комбинат и его право на нормальную работу", - сказал Сивак.

Экс-глава ЗТМК выразил благодарность сотрудникам ЗТМК, коллегам, друзьям, а также поблагодарил за поддержку свою семью – жену и шестерых детей.

Судебное решение в деле Владимира Сивака – это первый и единственный в истории Апелляционной палаты Антикоррупционного суда оправдательный приговор.

Владимир Сивак управлял ЗТМК с 2013 по 2020 год. В мае 2020 года Фонд государственного имущества Украины, владеющий 51% акций ООО "ЗТМК", сместил Владимира Сивака с занимаемой должности, и назначил врио генерального директора ЗТМК Сергея Лубенникова. С июня 2020 года управление Запорожским титано-магниевым комбинатом осуществляет Фонд государственного имущества Украины.