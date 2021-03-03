Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко

Санкции в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ударят по финансированию этой политической силы. Однако ощутимых последствий для граждан Украины эти санкции не принесут, а посадок после обвинений в финансировании терроризма упомянутых лиц ждать не стоит.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в интервью Youtube-каналу "А что так можно было?".

Эксперт отметил: введение указом президента Владимира Зеленского по решению СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены направлено прежде всего на прекращение финансирования ОПЗЖ из России.

"Санкции предусматривают, по сути, блокирование финансовых имущественных активов. Это не арест и не отчуждение. Никто не отнимает собственность Медведчука. Но если это будет действовать нормально, они не смогут пользоваться, например, банковскими карточками. Не смогут делать переводы из-за границы. Это важно", – убежден Фесенко.

По мнению политолога, главным звеном в финансировании ОПЗЖ из России была именно Оксана Марченко. Именно поэтому ее фамилия тоже оказалось в санкционном списке.

"Почему санкции ввели против Марченко? Вроде бы – просто жена, она не депутат и так далее. Но именно на Марченко записаны активы Медведчука в России. А там этих активов много. Там и нефтепромыслы, и нефтедобывающие предприятия. Она там совладелица, но это реальные деньги. Фактически, это способ финансирования деятельности Медведчука через его жену, через которую российские деньги заходили в Украину", – пояснил он.

Однако Фесенко убежден: до реальных сроков за "финансирование терроризма" (а именно это было озвучено причиной для наложения санкций) дело не дойдет.

"К большому сожалению, есть проблемы с наказанием – чисто процедурные. Скажу не слишком популярную вещь. Летом 2019-го я в частной беседе спросил одного нового руководителя большой силовой структуры: когда будут посадки? Он ответил: а вы что – не знаете, что у нас известного политика или представителя крупного бизнеса посадить практически невозможно?" – рассказал политолог.

Коснулся Фесенко и закрытия трех телеканалов из "пула Медведчука" – "112 Украина", NewsOne и ЗИК. По его мнению, санкции в отношении этих телеканалов и их формального владельца Тараса Козака – полностью в правовом поле. И упреки о притеснениях свободы слова в этом контексте – неуместны.

"Любые свободы, в том числе, и свобода слова, свобода высказываний – не являются абсолютными. Они регулируются законом. У нас есть свобода митингов и демонстраций, ярким подтверждением чего являются недавние протесты из-за приговора Стерненко. Их никто не запрещает. У нас – очень разнообразное информационное пространство, работает много других телеканалов, в том числе, и имеющих схожую с каналами Медведчука позицию. Но напомню, почему были введены санкции в отношении этих каналов. Основание – правовое. Дело в том, что Козак и некоторые компании, через которые велось финансирование этих телеканалов, были связаны с финансовыми сделками на оккупированных территориях", – подчеркнул Фесенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний. Под санкции попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку, а реально – Медведчку. В том числе и три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ЗИК. Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. Один за другим подсанкционные каналы были лишены лицензий, у них также отобрали частоты, на которых они вещали.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы. Государство также через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым Медведчук ранее завладел при непонятных обстоятельствах.