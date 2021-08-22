Самолет с эвакуированными из Кабула украинцами сел в Киеве. Фото

В воскресенье утром, 22 августа, в Киев прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД, который ранее вылетел из Кабула – столицы захваченного талибами Афганистана. На борту были и украинцы, и иностранные граждане.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Марьяна Драч. По данным "Украинской правды", самолет приземлился около 6:50. Эвакуированных встречали глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Борт вывез из Афганистана 31 гражданина Украины, передает "Украина 24". Количество прибывших иностранцев пока не называется.

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Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Напомним, что самолет отправили в Афганистан для эвакуации наших и иностранных граждан в среду, 18 августа. В субботу, 21 августа, стало известно, что борт вылетел из Кабула и приземлился в Пакистане. После этого он направился в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США проинформировали, что Украина, как и ряд других стран, предложила принять у себя часть беженцев из Афганистана.