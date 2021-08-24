В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле. Все подробности

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете. Ранее об этом рассказал заместитель министра Евгений Енин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По словам спикера ведомства Олега Николенко, информация, которая накануне появилась в СМИ, "не соответствует действительности".

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – отметил он.

24 августа "Громадське Радио" со ссылкой на Енина сообщило о захвате украинского самолета в афганском аэропорту. Это якобы произошло 17 августа. "Наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", – сказал дипломат.

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Отметим, что 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет с 98 пассажирами на борту. Вечером он приземлился в Борисполе. По данным МИДа, сейчас в Афганистане остаются около 50 граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту Кабула 23 августа произошел пожар. На взлетно-посадочной полосе в тот момент находились люди, которые хотели покинуть страну. В тот же день произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. В результате стрельбы погиб силовик. Подробнее о ситуации в Афганистане – читайте в материале.