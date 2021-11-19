Саакашвили согласился прекратить голодовку, но назвал условие

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили согласился, чтобы его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Также он готов прекратить голодовку, как только его там разместят.

Об этом заявил его адвокат Ник Гварамия, передает Sputnik. Он также зачитал письмо от политика.

"Я готов поехать по построенному мною автобану и прекратить голодовку сразу после размещения в госпитале", – сказано в письме Саакашвили.

Также в нем политик отмечает, что не намерен ни на день свыкаться со своим незаконным заключением.

Адвокат добавил, что госпиталь неизвестен, несмотря на то, что он построен Саакашвили. Одно известно точно, что оснащен он высокотехнологично.

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Защитники политика, члены консорциума и независимые медэксперты 19 ноября должны были отправиться в госпиталь, чтобы осмотреть его.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Саакашвили потерял сознание на встрече со своими адвокатами в комнате для свиданий. Это произошло на 49-й день голодовки.

Напомним, что политик был задержан 1 октября после прибытия в Грузию. Спустя несколько дней он объявил голодовку.