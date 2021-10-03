Саакашвили в Грузии обвинили в планировании убийств оппозиционеров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что третий президент страны Михеил Саакашвили, который был задержан 1 октября, вместе со своим окружением планировал убийство представителей оппозиции в Тбилиси. Якобы его целью было устроить беспорядки и дать почву для обвинения властей.

В частности, в эфире телекомпании "Имеди" Гарибашвили сказал, что, по данным грузинских спецслужб, Саакашвили должен был 3 октября неожиданно появиться на многотысячной акции в столице Грузии и таким образом спровоцировать появление полицейских и обвинить власти в ликвидации оппозиционеров, убитых в суматохе.

"За рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – сказал премьер Грузии.

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Он добавил, что такое развитие событий было одним из вариантов делегитимизации действующего руководства страны.

По словам главы грузинского правительства, в рядах партии Саакашвили "Единое национальное движение" не было единогласия относительно такого плана и против него выступил лидер Ника Мелия.

В партии Михеила Саакашвили пока не комментировали предъявленные обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави, в Грузии, среди прочего, обвиняют в превышении полномочий, когда он был президентом.

В правящей партии "Грузинская мечта" ранее заявили, якобы Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы организовать госпереворот. Сам политик говорит, что его цель – поддержать грузинский народ.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили попал в Грузию в грузовике с зеленью. Водитель трейлера вызвался тайно помочь политику.