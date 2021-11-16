'С больной головы на здоровую': дипломат оценил предложение забрать мигрантов с польской границы в Украину

Предложение представителя социал-демократической партии Германии в Бундестаге привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Польшей, в частности, предоставить им убежище, является попыткой переложить проблему "с больной головы на здоровую". Но мигранты действительно могут оказаться в Украине.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал дипломат Александр Хара. "Если Польше и Литве удастся не пустить их туда, эти люди, скорее всего, в ближайшее время окажутся на территории Украины или вблизи территории Украины", – заявил он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

Комментируя предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции социал-демократической партии Нильса Шмидта временно размещать нелегальных мигрантов в Украине, дипломат отметил: "Это называется переложить проблему с больной головы на здоровую".

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В то же время, он заверил: "То, что нас будет ожидать эта проблема – это сто процентов. Поскольку мы понимаем, что Путин и Лукашенко, а не просто Лукашенко, используют этих бедолаг с Ближнего Востока в качестве оружия против Европейского Союза и Польши, в частности".

Хара также напомнил, что у Украины очень протяженная государственная граница с Беларусью.

По мнению дипломата, проблема мигрантов действительно лежит в сфере интересов Украины. Но она должна быть решена адекватным путем, а не путем предложения мигрантам территории нашей страны.

Хара также подчеркнул, что Евросоюзу следовало бы ввести более жесткие санкции в отношении режимов Беларуси и России.

"ЕС решил увеличить санкционное давление, но я уверен, что этого недостаточно для этого режима. Надо лишить господина Лукашенко возможности маневрировать между Западом и Россией. Следует наказать также старшего партнера Лукашенко – господина Путина, чтобы они не использовали этих людей в качестве оружия", – отметил дипломат.

"Украина должна об этом сказать. Мы испытываем на себе разные формы гибридной войны на себе, мы видим новую ее форму, использованную против Польши и Литвы", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Представитель Социал-демократической партии в Бундестаге Германии Нильс Шмидт озвучил инициативу в отношении решения проблемы мигрантов на границе с Польшей. Он предложил вовлечь в процесс Украину, которая должна предоставить временное убежище беженцам.