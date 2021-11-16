"С больной головы на здоровую": дипломат оценил предложение забрать мигрантов с польской границы в Украину
Предложение представителя социал-демократической партии Германии в Бундестаге привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Польшей, в частности, предоставить им убежище, является попыткой переложить проблему "с больной головы на здоровую". Но мигранты действительно могут оказаться в Украине.
Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал дипломат Александр Хара. "Если Польше и Литве удастся не пустить их туда, эти люди, скорее всего, в ближайшее время окажутся на территории Украины или вблизи территории Украины", – заявил он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).
Комментируя предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции социал-демократической партии Нильса Шмидта временно размещать нелегальных мигрантов в Украине, дипломат отметил: "Это называется переложить проблему с больной головы на здоровую".
В то же время, он заверил: "То, что нас будет ожидать эта проблема – это сто процентов. Поскольку мы понимаем, что Путин и Лукашенко, а не просто Лукашенко, используют этих бедолаг с Ближнего Востока в качестве оружия против Европейского Союза и Польши, в частности".
Хара также напомнил, что у Украины очень протяженная государственная граница с Беларусью.
По мнению дипломата, проблема мигрантов действительно лежит в сфере интересов Украины. Но она должна быть решена адекватным путем, а не путем предложения мигрантам территории нашей страны.
Хара также подчеркнул, что Евросоюзу следовало бы ввести более жесткие санкции в отношении режимов Беларуси и России.
"ЕС решил увеличить санкционное давление, но я уверен, что этого недостаточно для этого режима. Надо лишить господина Лукашенко возможности маневрировать между Западом и Россией. Следует наказать также старшего партнера Лукашенко – господина Путина, чтобы они не использовали этих людей в качестве оружия", – отметил дипломат.
"Украина должна об этом сказать. Мы испытываем на себе разные формы гибридной войны на себе, мы видим новую ее форму, использованную против Польши и Литвы", – подытожил он.
Как писал OBOZREVATEL:
Представитель Социал-демократической партии в Бундестаге Германии Нильс Шмидт озвучил инициативу в отношении решения проблемы мигрантов на границе с Польшей. Он предложил вовлечь в процесс Украину, которая должна предоставить временное убежище беженцам.
Отвечая на это предложение, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил социал-демократам взять мигрантов к себе домой. Он отметил, что слышать подобное предложение от Германии, которая должна заботиться об этих мигрантах, довольно странно.
11 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский прибыл в Волынскую область. Цель визита – проверка готовности этого приграничного региона к возможному прорыву границы.
Подробнее о причинах происходящего на границе Беларуси и Польши читайте в нашем материале.