Монастырский вылетел на Волынь проверить готовность защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса

В четверг, 11 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнекой, главой Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем главы Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем полетел в Волынскую область. Они будут отрабатывать действия по защите от возможной попытки прорыва украинской границы, искусственно организованными толпами мигрантов, а также для противодействия другим гибридным угрозам.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины. Отмечается, что в рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участке пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, будут проведены учения для боевой координации между всеми подчиненными структурами МВД: Государственной пограничной службой, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службой.

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"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", - заявил Денис Монастырский.

Во время визита на Волынь также будет проведено совещание с руководителями Объединенных территориальных общин, расположенных вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами на предмет взаимодействия в случае угрозы украинской границе.