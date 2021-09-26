Рябошапка о законе об олигархах: он дает непредусмотренные законом полномочия

Закон об олигархах, который был принят Верховной Радой 23 сентября, предоставит власти полномочия, которые не предусмотрены законом. Таким образом можно говорить об элементе узурпации власти.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, пишет "Главком".

Он отметил, что этот закон вообще должен быть мало интересен украинцам, поскольку "я открыл объяснительную записку, там слова "люди" или "человек" вообще нет".

"Там есть о президенте, о его карманном органе (СНБО – ред.), и об увеличении полномочий президента – это чисто логический вывод, зачем президенту такие полномочия", – сказал Рябошапка, комментируя заявку экс-министра финансов Александра Данилюка о попытке узурпации власти.

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Рябошапка также отметил, что закон никак не повлияет на поступления в государственный бюджет и не улучшит благополучия граждан.

Как повыдомляв "Обозреватель", 24 сентября стало известно, что в принятом законе нашли взаимоисключающие правки.